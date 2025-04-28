Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşüp, Gaziantep maçındaki hakem hatalarıyla ilgili şikayetlerini dile getirdi. Hedefte, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu vardı. Sarı-lacivertlilerin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi hakkında her zaman şüpheleri bulunuyordu.

OPERASYON ÇEKİLDİ

Ancak TFF yönetiminin futbolu bir düzene oturtma çabası nedeniyle bugüne kadar MHK Başkanı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Gaziantep maçındaki hakem hataları konusunda TFF ve MHK yönetiminden izahat istendi. Yöneticiler Gaziantep’te Fenerbahçe’ye operasyon çekildiğini kaydetti.

YENİ SEZONDA KESİN GİTSİN

Sarı-lacivertli yöneticiler Gaziantep maçında skandal bir yönetim gösteren Direnç Tonusluoğlu’na verilecek cezasının da takipçisi olacaklarını vurguladı. Fenerbahçe, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimine savaş açtı ve yeni sezonda mevcut yönetimle devam edilmemesi gerektiğini vurguladı.