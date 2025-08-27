Yalova’dan Eskihisar’a sefer yapan feribot hareket ettikten kısa süre sonra S.K. isimli kadın, geminin korkuluklarını aşarak denize atladı. Durumu fark eden bir yolcu, hiç tereddüt etmeden suya atlayarak kadına ulaştı.
Feribot hızını kesip dururken, denize atılan can simidi yardımıyla kadın boğulmaktan son anda kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizdeki yolcu ile S.K.’yi feribottan alarak karaya çıkardı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.
Yaşananlar cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, kadının korkuluklarda bekledikten sonra kendini denize bıraktığı, yolcuların ise panikle koştuğu anlar yer aldı.