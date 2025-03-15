Lider Galatasaray, Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Milli aranın ardından oynanacak Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri hakkında konuşan Muslera, şu ifadeleri kullandı:

"Derbiler en güzelleridir. Zaten en çok oynamak istediğimizdir. Futbolun en gösteri olduğu, şov olduğu kısmıdır. Ligin ve kupanın dışında maçlar olarak da değerlendirebiliriz onları. Oyuncular da kendilerini göstermek isterler ve ekstra motivasyon vardır. Önümüzde iki tane derbi var bunlar çok önemli. Bunlardan bir tanesini kupada bir tanesini ligde oynayacağız. İkisinde de bizim zaten iddialı olmamız gerekiyor. Eğer kazanılacak bir kupa varsa Galatasaray orada o kupayı kazanmak için her şeyini verecektir."

"MOTİVASYONUMUZ EN ÜST SEVİYEDE"

“Öncelikle kucak dolusu sevgiler göndermek istiyorum komşum Boran’a şu anda zor dönemden geçiyor. Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. 90-97 dakika boyunca desteklerini hiç eksik etmediler ve finale az kala gerçek oyunumuzu sergilemememizi sağladılar. Büyük maçlar olacak önümüzdeki maçlar ama bu maçta büyük sonucu almayı başardık. Önümüzdekilere de motive oldu bu galibiyet. Doğrusu büyük oyunculardan ve büyük mentaliteden oluşan bir takımız şu anda. İniş ve çıkışlar olabiliyor. Uzun bir sezondan bahsediyoruz.

Milli takıma gidiyor bazı oyuncular oradan geri geliyorlar. Biz Alanya maçı ve bu maç nezdinde çok fazla konuşma gerçekleştirdik. Hocamız da çok konuştu takımla. Bu takımın çok hırslı olduğunu göstermemizi sağladı bu maç. Başlayanlar, oyunun devamında girenler hepsi büyük başarılara imza atmak isteyen oyuncular ve motivasyonumuz en üst seviyede."