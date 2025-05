Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. 14 yıldır Galatasaray forması giyen ve Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olan Muslera 25. şampiyonluğun ardından bu sezon veda etme kararı aldı.

Son toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan Muslera, ''Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum" dedi. İşte Muslera'nın açıklamalarından satır başları...

'SON MAÇIMA ÇIKACAĞIM'

"Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Cuma günü son maçıma çıkacağım. Son dakikalarımı oynayacağım. Beni buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e, Taffarel'e teşekkür ederim. Hayatımın en doğru kararıydı. Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum."

'KALMAM İÇİN TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ'

"Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok iyi teklifleri kalmam için kabul etmedi. Benim için bir ağabey. Okan Buruk'a teşekkür ederim, çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi."

'HAYATIMIN SONUNA KADAR GALATASARAY'

"Çok duygusal bir an, 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına teşekkür ederim. Her rakibimize ve başkanlarına teşekkür ederim. Florya'da ve Kemerburgaz'da çalışan herkese teşekkürler. Fadıl hocaya teşekkürler. Unuttuğum insanlar varsa özür dilerim, çok duygusal bir an. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kazandık. Yönetime de teşekkürler. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemi kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak."

'FUTBOLU BIRAKMIYORUM'