Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. 14 yıldır Galatasaray forması giyen ve Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olan Muslera 25. şampiyonluğun ardından bu sezon veda etme kararı aldı.
Son toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan Muslera, ''Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum" dedi. İşte Muslera'nın açıklamalarından satır başları...
'SON MAÇIMA ÇIKACAĞIM'
"Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Cuma günü son maçıma çıkacağım. Son dakikalarımı oynayacağım. Beni buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e, Taffarel'e teşekkür ederim. Hayatımın en doğru kararıydı. Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum."
'KALMAM İÇİN TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ'
"Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok iyi teklifleri kalmam için kabul etmedi. Benim için bir ağabey. Okan Buruk'a teşekkür ederim, çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi."
'HAYATIMIN SONUNA KADAR GALATASARAY'
"Çok duygusal bir an, 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına teşekkür ederim. Her rakibimize ve başkanlarına teşekkür ederim. Florya'da ve Kemerburgaz'da çalışan herkese teşekkürler. Fadıl hocaya teşekkürler. Unuttuğum insanlar varsa özür dilerim, çok duygusal bir an. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kazandık. Yönetime de teşekkürler. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemi kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak."
'FUTBOLU BIRAKMIYORUM'
DURSUN ÖZBEK: MUSLERA İÇİMİZDEN BİRİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera'yla ilgili şunları söyledi, "Ben Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımıza verdiği emek ve çaba için teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bir yabancı futbolcu değil, içimizden biri. Futbol takımımızın kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Bir protokol imzaladık ve bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda çalışacak. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.
Dursun Özbek, Fernando Muslera'yla yapacakları iş birliği için, "Galatasaray uluslararası boyutta geçmek zorunda. Buradaki varlığımızı dünyadaki herkese tanıtmak gibi bir projemiz var. Nando bunun bir parçası. Kendisiyle etraflıca konuştum. İnsanlar sevdikleri kişiyle ayrılmak istemezler. Uzunca bir süre Galatasaray'da devam etmesini söyledim. Kendince haklı gerekçeleri var. Galatasaray'dan kopmayacağını söyledi. Nando'nun Galatasaray'a hizmet etme süreci bitmemiştir. Farklı bir boyutta hizmet edecek. Tam bir Galatasaraylı duruşu sergilemiştir. Dolayısıyla sizlerle de paylaşacağım Nando'yla yaptığımız işleri. Kendisine oradaki hayatı ve Galatasaray'la yaptığı iş birliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.