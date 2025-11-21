Elbette Bugatti Tourbillion, orta motorlu Genesis Magma GT Concept ve elektrikli Porsche Ev gibi en çok konuşulacak 5 'bomba' modeli mercek altına alıyoruz.

1. Genesis Magma GT Concept

Genesis'in yeni performans otomobil alt markası olan Magma'nın, GT Concept otomobili safkan bir spor aracının gerektirdiği tüm mühendislik detaylarını taşıyor.

Konseptin kalbinde yer alan orta motorlu yerleşim, aracın ağırlık merkezini optimize ederek üstün yol tutuş ve viraj kabiliyeti vaat ediyor.

Piyasaya çıktığında muhtemelen güçlü bir V8 motor seçeneği sunacak.



Genesis'in salt elektrikli güce değil, aynı zamanda geleneksel ses ve sürüş hissine de önem verdiğini gösteriyor.

Bu model, özellikle Ferrari 296 GBT ve McLaren Artura gibi dünyaca ünlü otomotiv devleri doğrudan rekabet edebilecek.

2. Bugatti Turbillion

Otomobil severlerin yakından takip ettiği Bugatti, W16 motorunun vedasıyla birlikte yeni bir çağa Tourbillion ile adım atıyor. Bu hiper hibrid, benzersiz bir mühendislik bileşimi sunuyor.

Markanın geleneksel gücünü temsil eden 8.3 litrelik atmosferik V16 motor, iki ön aksta, biri ise arka aksta olmak üzere üç elektrik motoru ile destekleniyor.

Bu kombinasyon sayesinde aracın toplam gücünün 1800 HP seviyesine ulaşması bekleniyor. 25 kWh'lik paketi EV modunda sınırlı bir menzile olanak tanısa da, asıl amacı V16 motoruna anlık tork desteği sağlamaktır.

Tourbillon, Koenigsegg ve Aston Martin'in en üst modelleriyle yarışarak otomotiv dünyasının teknik ve sanatsal zirvesi olarak konumlanıyor.

3 Porshe Cayenne EV

Porsche, en popüler modelini elektrikli araç çağına taşırken çıtayı odukça yükseğe koyuyor. Tamamen elektrikli Cayenne EV, Premium Platform Electric (PPE) mimarisi üzerine yükselecek.

Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine ek olarak, en performanslı Turbo/Turbo S versiyonlarında 850 kW (1.139 HP) sadece Turbo S versiyonunda olması bekleniyor. 800 V elektrik mimarisi sayesinde, araç sadece yüksek performans sunmakla kalmayacak aynı zamanda sektördeki en hızlı şarj sürelerinden birine sahip olacak. Bu teknik özellikler ile Porsche Cayenne EV'yi lüks SUV segmetinde Tesla Model X Plaid ve Lotus Eletre R gibi araçların doğrudan rakibi haline getiriyor.

4. Genesis GV90

Genesis'in elektrikli lüks alanındaki ikinci büyük hamlesi olan GV90, yine PPE platformu temelinde inşa edilecek. Bu modelin mühendislik odağı, sadece güç aktarımı değil aynı zamanda kabin içi konfor ve teknolojik lüks olacak.

GV90'ın gelişmiş seviye 3 otonom sürüş yetenekleri ve özellikle arka koltuk konforuna yönelik üst düzey malzeme ve tekonoloji entegrasyonuyla öne çıkması bekleniyor. Bentley Bentagya ve Rolls-Royce Cullinan'ın elektrikli versiyonlarıyla rekabet edecek olan GV90, Güney Kore teknolojisini lüksün zirvesine taşımayı hedefliyor.

5. Honda Prelude: Efsane Geri Dönüyor

Efsanevi Honda Prelude, modern çağda Hibrit Spor Coupe olarak geri dönüyor. Modelin E:HEV Hibrit sistemi kullanması bekleniyor. Honda, bu modelle düşük bütçeli spor otomobil segmentinin rekabet avantajını kullanarak hibrit olarak karşımıza çıkacak.

Bu sistem, performansı artırırken yakıt verimliliğine de optimize eden güçlü bir elektrik motoru desteği sunuyor.

Muhtemelen görece hafif bir şasi ve önceki nesillerde görülen dört tekerlekte yönlendirme (4WS) sisteminin modern bir versiyonuyla sürüş dinamiklerine odaklanacaktır.

Beklenen 300-350 HP gücü ile Honda Prelude, Toyota GR86 ve Subaru BRZ gibi araçların hibrit destekli bir alternatif olarak sportif sürüş hissine değer kitleyi hedefliyor.