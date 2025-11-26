Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın, PKK’ya silah bırakma ve örgütün kendisi feshetme çağrısından sonra örgüt sözde olağanüstü kongre ile kendini feshettiğini duyurdu ve silah bırakma kararı aldığını deklare etti.

Kadın teröristler ayrı erkek teröristler ayrı halay çekti.

YÜZLERİNİ KAPATTILAR

Ardından da bir grup terörist silahlarını yaktı, terör örgütü Türkiye içindeki teröristleri de çekme kararı aldıklarını açıkladı. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen terör örgütünün silah bırakma gibi bir eğilimi olmadığı görüldü. 27 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice İlçesine bağlı Fis Ovasında kurulan terör örgütü üyeleri, kuruluş yıldönümünü Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarındaki yer altı tünellerinde kutladı.

Önceki gün Sözde Medya Savunma Alanları diye adlandırdıkları Kuzey Irak’taki yer altı sığınaklarında ateşler yakan teröristler bir araya gelerek halaya durdu. Yakılan ateşin etrafında şarkılar söyleyen yüzleri kapalı teröristler arasında terör örgütünün üst düzey elebaşlarından Haki kod adlı İskan Akyüz, Sertav Doğan kod adlı Neval Hamitoğlu ile Sorxwin Avesta kod adlı Hatice Aktaş da yer aldı.

Örgütün kuruluş yıldönümünü sözde “Ulusal direniş bayramı” diye adlandıran yer altı tünellerindeki PKK’lı teröristlerin silah bırakma gibi bir atmosfer içinde olmadıkları dikkatlerden kaçmadı. Yüzleri kapalı teröristlerle halay çeken üst düzey PKK elebaşlarından İskân Akyüz’ün 1988’den beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı bildirildi.