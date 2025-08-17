MHP'li Yıldız, "Meraklısı için not" notuyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Anayasa’mızda hukuki eşitlik olmasına rağmen, kanunların genelliği konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"TÜM KİŞİLERE HİTAP EDEN HÜKÜMLER ANLAŞILIR"

"Ancak, hukuk devleti ve kanun önünde eşitlik ilkelerinin bir sonucu olarak anayasada var olduğu kabul edilmektedir" diyen Yıldız mesajında şu sözlere yer verdi:

"Kanunun genelliğinden,

belli bir kişiyi hedef almayan,

özel, aktüel,

geçici bir durumu gözetmeyen, önceden saptanmış ,

soyut şekilde, uygulanabilen ,

tüm kişilere hitap eden hükümler anlaşılır."

AKILLARA 'ÇALIK' GELDİ

İki kez kanseri yenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık cezaevindeyken 25 kilo verdi. Adli Tıp Kurumu Çalık’a ikinci kez tetkik yaparak Çalık’a ilişkin hazırladığı mütalaada, cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından engel teşkil etmediğini bildirdi.

Çalık’ın sağlık durumu endişe yaratırken zimmet suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan AKP’li eski Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım’ın tahliye edildiği ortaya çıktı.

Gökçer Tahincioğlu’nun T24’teki yazısında, "diğer siyasetçilere benzer suçlardan 6 Ocak’ta tutuklanan Dede Yıldırım, 13 Şubat’ta iki yeni avukata vekalet verdi. Avukatlar, sağlık durumunun kötü olduğunu, diyabet ve KOAH hastalıklarının bulunduğunu belirterek tahliye talep etti. 14 Şubat’ta tahliyesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın paylaşımının ardından akıllara Çalık kararı geldi.

DİYANET'TEKİ 'MİRAS' TARTIŞMASININ ARDINDAN DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kul hakkını konu alan 15 Ağustos tarihli Cuma hutbesinde, 'kız çocuklarının miras hakkı' tartışmaların odağı oldu. Medeni Kanun ile bağdaşmayan hutbeyle ilgili tartışmalar sürerken MHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda adalet mesajı verdi.

Yıldız'ın "Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Adalet için söylenecek ilk söz onun Allah'ın emri olduğudur " sözleri dikkat çekti.