MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni 'infaz düzenlemesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Aslında biz infaz düzenlemesi yaptık. 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içerisinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak" diyen Yıldız, şunları söyledi:

"Benim söylediğim burada infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkartırsak infaz düzenlemesi yamalı bohçaya döndü diyoruz ya bundan da kurtuluruz. Derli toplu, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun infaz yasasını el birliği ile çıkartırız. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranlar da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil."

ELEŞTİRİYE VERDİĞİ YANIT TEPKİ ÇEKTİ

Yıldız'ın bu paylaşımın altına, "Toplum barışını bombalama görevini sana mı verdiler? İnfaz affıyla 100 bin suç makinesini niye toplum içine salıyorsunuz siz?" şeklinde bir eleştiri geldi.

Yıldız ise kullanıcının eleştirisine, "Defol lan şuradan" diyerek karşılık verdi.

Yıldız'ın daha sonra söz konusu yanıtı sildiği görüldü.