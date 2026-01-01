Suriye'de geçen yıl mart ayında Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) imzalanan mutabakat için verilen süre 31 Aralık 2025 itibarıyla sona erdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Mart Mutabakatı'na uyması için Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verilen sürenin dolduğunu belirtti.

Yıldız, "YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre doldu" ifadesini kullandı.

Yıldız, Bakan Yaşar Güler'in "Hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine müsaade etmeyeceğiz" açıklamasına da atıf yaptı.

Yıldız; paylaşımda, 'ABD ve İsrail destekli terör oluşumu SDG'nin elebaşı' diye nitelediği Mazlum Abdi'nin, Suriye'nin neredeyse üçte birini 'işgal altında tuttuğunu' dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgedeki sivil ve askerî kurumların merkezî hükümete entegrasyonu için geçen 10 Mart’ta Suriye yönetimiyle 8 Maddelik bir anlaşma imzalamıştı. PKK/YPG/SDG Suriye’nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı kontrol etmektedir. Bu bölge, zengin petrol ve gaz yataklarına, Fırat ve Dicle nehirlerine, ayrıca tarım ve hayvansal üretim açısından güçlü kaynaklara sahiptir. Örgütün bu alanları kontrol altında tutması, Suriye’nin toparlanması ve kalkınması önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir."

İsrail'in sürekli kaos üreterek, bölgedeki nüfuzunu artırmayı ve bölgeyi insansızlaştırmayı hedeflediği görüşünü paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı şöyle devam etti:

"Bunu bazen doğrudan kendisi, bazen de vekilleri üzerinden, yani terör örgütleri aracılığıyla gerçekleştiriyor. Suriye’de önce PKK’yı destekledi ve örgütün alan kazanmasına hizmet etti. Ardından Dürzileri kışkırtarak Şam yönetimine karşı isyan etmelerini sağladı. Daha da ileri giderek Şam’ı bombaladı hem cumhurbaşkanlığı sarayını hem Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı binalarını hedef aldı. Gazze’de uyguladığı saldırıların bir benzerini Suriye’de de yapma ihtimali hâlâ mevcut. İsrail, Suriye’yi sürekli bombalıyor ve vuruyor; aynı zamanda isyancı grupları destekleyerek, Suveyda’dan kuzeydoğu Suriye’deki PKK bölgelerine bir koridor açmaya çalışıyor. Buna “Davut Koridoru” deniyor. Hermon Dağı’nı da işgal ederek Güneyden ve doğudan Suriye’yi çevrelemeye ve buradan Türkiye’ye uzanmaya çalışıyor."

"Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre (2025 Aralık ayı sonu) dolmuştur" ifadesini kullanan Yıldız, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de 'SDG'nin mutabakata uyması gerektiğinin altını çizdiğini' belirterek, paylaşımının sonunda Güler'in, "Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldu bitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesidir” açıklamasına yer verdi.