Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in İstanbul'da kıskıvrak yakalandığı öğrenildi.
Gülen'in sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda harekete geçen polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Gülen, gözaltına alındı.