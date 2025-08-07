YAŞ kararları ile bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zirvesindeki Orgenerallik rütbesine tek bir isim yükseldi. Köy Enstitüsü mezunu öğretmen bir babanın oğlu olarak Türkiye’nin en geri kalmış yörelerinden Tunceli Çemişgezek’te doğan Bahtiyar Ersay Orgeneral oldu ama bugünlere gelmesi kolay olmadı. 31 ay tutsak kaldığı Hadımköy ve Hasdal Cezaevine sığmadı, Balyoz kumpas davasını yendi. Hem Cumhuriyet rejiminin sağladığı fırsat eşitliğini, hem de en zor durumlarda bile umudu koruyan bir hayat hikayesi yazdı.

Köy Enstitüsü mezunu öğretmen bir babanın evladı olan Ersay, pek çok bölgede görev yaptı.

BABASI TEŞVİK ETTİ

Bahtiyar Ersay, 1969 yılında doğduğu Çemişgezek’ten çıkıp, babasının teşviki ile gittiği Bursa Işıklar Askeri Lisesi ve ardından da Kara Harp Okulunu 1’incilikle bitirdi. Yüzbaşı rütbesi ile Harp Akademisi kurmaylık eğitimini 1’incilikte tamamladı. Topçu subayı olarak yurdun birçok bölgesinde görev yaptı, terörle mücadele operasyonlarına katıldı.

ASKERİ ATAŞELİK YAPTI

Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığı ile Tunus ve Libya’da askeri ataşelik de yapan Ersay, 2021’de Azerbaycan Görev Grup Komutanlığına atandı ve 2. Dağlık Karabağ Savaşının Azeriler tarafından kazanılmasında önemli rol oynadı. Azerbaycan Genelkurmay Başkanı görevden alınınca Savunma Bakanının danışmanlığına atandı ve Azeri Ordusunun General üniformasını giyerek, Karabağ askerî harekâtını yönetti. 2022’de Korgeneral oldu, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığına atandı. Önceki gün de mesleğinin zirvesi olan Orgeneral rütbesine terfi ederek 4. yıldızı taktı. Şimdi de bu rütbe ile yeni ve önemli bir göreve atanacak.

CEZAEVİNDE 31 AY

Erken terfilerle Kurmay Albay olan Ersay, 2011’de Libya’da görevliyken adı Balyoz bavulu ve kumpas davasına eklendi. Hemen yurda döndü, savcılığa gidip ifade verdi. Sahte belgelerdeki “Darbe planına destek” iddialarını çürüttü. İfade için yurt dışından geldiği halde ‘’kaçma şüphesi var’’ denilerek tutuklandı. Hadımköy ve Hasdal cezaevlerinde 31 ay yattı ama cezaevine sığmadı. Hakkındaki iddiaları mahkeme aşamasında da çürüttü ama kararları çoktan alınmış olan bu davada, 16 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

‘DEVLETİME KÜSMEM’

Bu süreçte öğretmen eşi ve iki çocuğu maaş kesintisi nedeniyle ekonomik zorluk çekti, tek olan evlerini satmak zorunda kaldılar. Davanın kumpas olduğu ortaya çıkınca tahliye oldu. 2. kez yargılanıp beraat etti. Hasdal’dan çıkarken “Başıma haksız bir iş geldi ama devlete küsülmez. Ben her koşulda ‘Vatan Sağolsun’ demek için yetiştirildim” dedi. Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Hakkari Çukurca Hudut Tugay Komutanı oldu. Mehmetçiğin yanından hiç ayrılmadı. PKK ile günlerce süren çatışmalardan galip çıktı.