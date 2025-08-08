Fenerbahçe, orta saha üstünlüğünü Feyenoord’a verince oyun kuramadı, baskı yapamadı. Kampın en iyi ismi olarak alkışlanan Szymanski ne hücumda ne de ön alan baskısında vardı. Fred orta sahada kayboldu, takımdan ayrılacak olan Amrabat da gol atmasına rağmen vasat bir görüntü ortaya koydu.

RAPOR VERDİ AMA

Teknik Direktör Mourinho yönetim den orta sahaya ön libero ve 10 numaraya transfer yapılmasını istemişti. Portekizli’nin raporuna rağmen orta saha transferi yetişmedi. Fener geçiş oyununda dikine oynayabilen, adam eksiltebilen, araya iyi top atabilen bir orta saha eksikliğini fazlasıyla hissetti.

KALE DE SALLANDI

İrfan Can Eğribayat ve Livakovic’in taraftar nezdinde kredisi tükendi. Sol ve sağ kanat transferlerinin de en az 6 ve 8 numara kadar acil olduğu gözler önüne serildi. Fenerbahçe, Feyenoord maçını kaybetti ama Rotterdam’da aldığı ‘Kral çıplak’ mesajını değerlendirebilirse üzüntüyü avantaja çevirebilir.