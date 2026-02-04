Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla süreci özetleyen Altun, 7 ile 12 yaşları arasında sistematik istismarına uğradığı teyzesinin oğlu ve suç ortağının "tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Altun, bu kararı "Geç oldu ama adalet yerini buldu" sözleriyle değerlendirdi.

DAVA SÜRECİNDE AİLESİNDEN DESTEK GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Dava sürecinde ailesi ve akrabalarından beklediği desteği göremediğini ifade eden Altun, bu zorlu yolda kendisine sadece kuzeni Hüseyin Arslanol'un destek olduğunu belirtti. Altun, diğer aile üyelerinin sessizliğini ve suçlayıcı tavırlarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Olayları çok iyi bilmelerine rağmen kafasını kuma gömen, beni suçlayan veya köstek olmaya çalışan akrabalarım oldu. Bu süreçte yanımda aslanlar gibi duran tek gerçek akrabam Hüseyin Arslanol'dur."

Sanığa hitaben yazdığı notta ise sert ifadeler kullanan ünlü avukat, "Sen zaten Allah katında ölüsün. Senin azabın ben olacağım, bunu sakın unutma" diyerek mücadelesinin bitmediği mesajını verdi.

27 YILLIK HESAPLAŞMA

Çocukluk yıllarında yaşadığı çaresizliği ve çevresinin duyarsızlığını sarsıcı cümlelerle anlatan Feyza Altun, 1999 yılında 12 yaşındayken faili evinden kovduğunu ve tam 27 yıl sonra bu hukuk zaferini kazandığını belirtti. 7 yaşındaki çocukluk fotoğrafını paylaşan Altun, o küçük kıza şu sözlerle seslendi:

"Seni seviyorum Feyza. Seni herkesten koruyacağım ve sana haksızlık eden herkesle tek tek hesap soracağım."