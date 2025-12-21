Son dönemin yükselen yıldızlarından olan Feyyaz Yiğit, baba oldu. Müjdeli haberi Candaş Tolga Işık duyurdu.

“BABA OLDU” NOTUYLA PAYLAŞTI

Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü gibi filmler ve Gibi dizisiyle geniş kitlelere ulaşan, şimdi de Haluk Bilginer'le birlikte rol aldığı 'Yan Yana' filmiyle adından söz ettiren Feyyaz Yiğit baba oldu.

Feyyaz Yiğit ile Sedef İnanç'tan gelen müjdeli haberi Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından duyurdu.

“Gibi” dizisiyle şöhreti yakalayan Feyyaz Yiğit ile fotoğrafına "Baba oldu" notunu düşen Işık, nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile evlenen oyuncu Feyyaz Yiğit'in geçen günlerde yaptığı şu açıklama sosyal medyada gündem olmuştu:

"Elimden gelse evden çıkmam. Evde olduğum her an evden çıkmamaya çalışıyorum, dışarıda olduğum her an da eve gitmeye çalışıyorum."