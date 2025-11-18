Yiğit, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başladığımızda çok yeni ve farklı olan bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik. ‘Aaa o dizi bitmiş mi?’ denilen yapımlardan olmasını istemedim. Seyircinin biraz özlemesi daha kıymetli. Elbette devam edebilirdi ama zamanında veda etmeyi tercih ettik. Yavaş yavaş kendini tekrar edip coşkusunu kaybeden bir iş olmasını hem seyirciye hem de yaptığımız işe saygısızlık gibi gördük.”

“Kolay Verilmiş Bir Karar Değildi”

Diziyi bitirme sürecinin hem yaratıcı hem de kişisel açıdan zor bir karar olduğunun altını çizen Yiğit, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok yoğun bir emek harcadığımız için bir süre sonra yaptığımız iş, Gibi’de çalışıyormuşuz gibi hissettirmeye başladı. Risk almaya ihtiyaç duyuyorsun. 6. sezona geldiğinde yaratım alanı daralıyor. İlk sezonda Yılmaz karakteri nümizmat olabilirdi, bunu seyirci doğal karşılardı; ama 6. sezonda bunu yapsak kabul görmez. Özgürlüğü kaybediyorsun ve tekrar eden bir noktaya sürükleniyorsun. Bu yüzden bitirmek, hem işe hem seyirciye hem de mesleğimize duyduğumuz saygının bir gereğiydi. Üstelik çok para kazanırken alınmış zor bir karardı.”

GİBİ DİZİSİ

Toplam 6 sezon ve 68 bölüm süren Gibi, 1 Ocak 2021’de yayınlanan ilk bölümüyle ekranlara merhaba dedi; finali ise 6 Haziran 2025’te izleyiciyle buluştu. Dizide Yılmaz’a Feyyaz Yiğit, İlkkan’a Kıvanç Kılınç, Ersoy’a ise Ahmet Kürşat Öçalan hayat verdi.

Yapım, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un sıradan görünen günlük olaylar içinde karşılaştıkları absürt durumlara verdikleri tepkileri ve karakterler arasındaki benzersiz dinamikleri mizahi bir dille ele alıyordu.