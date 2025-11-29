Anneesi Melis Civelek'in 'Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olması sebebiyle sık sık torpil eleştirilerine maruz kalan Feyza Civelek sosyal medyada kendisine torpilli diye mesaj atan kişiye sert yanıt vermişti.

Civelek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen seçmelere girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin."

Neredeyse 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan her oyunucunun da Instagram'da sildiği bir isim olan Civelek, bu kez katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Civelek "Sosyal medyada biri beni 1 dakika görmek için 100 bin TL teklifte bulundu" dedi.