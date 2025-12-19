'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, hakkında onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler için harekete geçti.

Avukatı aracılığıyla açıklamada bulunan Feyza Civelek, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımında;

"Müvekkilim Feyza Civelek hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyoruz."

"Müvekkilimin hem profesyonel meslek hayatını hem de kişilik haklarını hedef alan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır."

"Onur kırıcı ve mesleki itibarı zedelemeye yönelik bu asılsız hakaret içeren iddiaları üretenler, yayanlar hakkında; yasal işlemlere başlanılmış olup, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve her türlü yasal hakların kullanılacağını bildiririz. Saygılarımızla..."