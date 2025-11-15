'Kızılcık Şerbeti'ne veda eden oyuncu Sıla Türkoğlu giderken iki ismi sildi.

4 sezon boyunca 'Doğa' karakterine hayat veren Türkoğlu, ölüm senaryosuyla diziden ayrıldı. Final sahnesi yayınlanır yayınlanmaz ise ilk işi Instagram'da 4 yıllık partneri Doğukan Güngör ve dizinin olay ismi Feyza Civelek'i takipten çıktı.

Feyza Civelek'i partneri Emrah Altıntoprak'ın da takipten çıktığı konuşulmuş fakat Civelek, ilk hamleyi kendisinin yaptığını dile getirmişti.Civelek,"İlk ben takipten çıktım ve ben sevmediklerimi direkt engelliyorum ve engelledim" demişti.

'Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek hakkında uzun süredir torpil iddiaları vardı. Hatta 'Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Feyza Civelek yüzünden diziden ayrıldığı söyleniyordu.

Hem Emrah Altıntoprak hem de Sıla Türkoğlu'nun Civelek'i takipten çıkması bunu desteklerken olaya bir de Doğukan Güngör'ün dahil olması kafaları karıştırdı.

Küçük bir hatırlatma:

'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek aylar önce verdiği bir röportajda daha önce sevgili olup ayrılan ve öpüşme sahneleri istemeyen bir dizi çiftinden bahsetmişti. Civelek'in bu sözleri aralarında öpüşme krizi yaşandığı iddia edilen Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nu işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştı. Civelek "Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." ifadelerini kullanmıştı.