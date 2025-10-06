Köln ve Yunanistan merkezli Phoenix Engineering’in yöneticileri, iflas açıklamasının ardından ortadan kayboldu. Taşeron firmalar, şirketten milyonlarca euro alacaklarını tahsil edemediklerini bildirdi.

YÜZLERCE İŞÇİ MAĞDUR OLDU

Phoenix, “Unsere Grüne Glasfaser (UGG)” şirketi adına Bad Ems-Nassau ve Loreley bölgelerinde fiber ağ çalışmalarını yürütüyordu. Ancak iflas kararı sonrası projeler tamamen durdu. İşçilerin toplam alacak miktarının 2,6 milyon euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Köln’deki ofisin boşaltıldığı, telefon ve e-posta yoluyla şirkete ulaşılamadığı bildirildi. İddialara göre şirket yöneticileri, yurt dışına kaçtı.

İŞÇİLER KİRASINI ÖDEYEMEDİ, EVSİZ KALDI

Phoenix’in bünyesinde çalışan çok sayıda Romanya ve Yunanistan vatandaşı işçi, aylardır maaş alamadıklarını belirtti. Almanya merkezli SWR kanalına konuşan işçiler, şirketin kira ödemelerini de durdurması nedeniyle evsiz kaldıklarını söyledi.

KÖLN MAHKEMESİNDEN İFLAS YÖNETİCİSİ ATANDI

Köln Mahkemesi, süreci yönetmek üzere geçici bir iflas yöneticisi atadı. Yetkililer, önceliğin maaşlarını alamayan çalışanlara verileceğini, taşeron firmaların alacaklarının ise ana dava sürecinde değerlendirileceğini açıkladı.

PARALARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Projeleri üstlenen UGG şirketi, Phoenix Engineering’e tüm ödemeleri eksiksiz yaptığını, sorumluluğun tamamen firmanın yönetiminde olduğunu duyurdu. Ancak milyonlarca euroluk kaybın nereye gittiği henüz bilinmiyor.