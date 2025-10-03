İsrail’in Filistin’de sivil halka karşı uyguladığı şiddet tüm dünyada ses getirirken futbolun paydaşları gözünü FIFA'ya çevirmişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce zulme uğrayanları gördükçe gözyaşlarını tutamadığını söylese de İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesi konusunda şoke eden açıklamalar yaptı.

'FIFA'NIN GÖREVİ DEĞİL'

Gianni Infantino FIFA, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. FIFA Başkanı Infantino: "FIFA jeopolitik sorunları çözemez." İfadelerinde bulundu.

Infantino, futbolun birleştirici gücüne odaklanarak, "Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan birçok çatışmadan dolayı acı çekenlerle birlikte ve futbolun şu anda verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir" değerlendirmesinde bulundu.

FIFA'nın, "bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya" adandığını ifade etti.