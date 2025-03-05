Guardian'da yer alan habere göre; bu özel etkinliğin sanatçı seçim sürecinde, dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay önemli bir rol oynayacak. FIFA ve Coldplay, devre arası sahnesinde yer alacak sanatçıları birlikte belirleyecek. Organizasyonun bir diğer ortağı ise yoksulluğa karşı mücadele eden Global Citizen olacak.

Super Bowl’un devre arası konserleri, milyonlarca insan tarafından izlenen ikonik gösteriler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen Super Bowl LIX'te Kendrick Lamar'ın performansı 133,5 milyon izleyiciye ulaştı. FIFA da benzer bir etki yaratmayı hedefliyor ancak futboldaki devre arası süresinin yalnızca 15 dakika olması nedeniyle zaman yönetimi önemli bir zorluk oluşturuyor.

Super Bowl devre arası gösterileri genellikle 30 dakika sürerken, FIFA’nın bu süreyi nasıl yöneteceği ve sahnenin nasıl hızlıca kurulup kaldırılacağı merak konusu.

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalini yalnızca stadyumda değil, tüm şehirde bir festivale dönüştürmeyi planlıyor. Infantino, finalin oynanacağı New York – New Jersey bölgesinde dev bir taraftar festivali düzenleneceğini açıkladı. Özellikle Times Square, Dünya Kupası final haftasında FIFA tarafından tamamen ele alınarak büyük bir etkinlik alanına dönüştürülecek.

Finalden önce üçüncülük maçı ve final maçları Times Square'de canlı yayınlanacak ve şehirde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.