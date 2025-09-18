Milli takımlar düzeyinde FIFA Erkekler Dünya Sıralaması açıklandı. Haziran ve Temmuz aylarında FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın eleme maçları başlarken sıralama yeniden şekillendi .FIFA Erkekler Dünya Sıralaması'nın en son güncellenmesinden bu yana dünya çapında toplamda 200'den fazla ilgili milli takım maçı yapıldı ve bunların sıralama üzerinde büyük etkisi oldu.

Sıralamanın zirvesinde büyük bir değişim yaşandı. İspanya son dönemdeki çıkışı ile 2014 yılından sonra ilk defa listenin zirvesinde yer aldı. Fransa ikinci basamağa yerleşirken son dünya şampiyonu Arjantin iki sıra gerileyerek listenin 3. sırasında kendine yer buldu.

A Milli Futbol Takımımız ise milli pencerede aldığı bir galibiyet ve bir yenilgi ile 27. sıradaki yerini korudu. En büyük sıçramayı ise Slovakya A Milli Futbol Takımı yaptı. Slovaklar, 10 sıra birden tırmandı ve yeniden ilk 50'ye girdi.