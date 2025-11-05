Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde yaşayan M.P. adlı öğretmen, 2020 yılında bir apartmandan 2+1 daire satın almak için bankaya kredi başvurusunda bulundu.

Ancak bankanın hazırladığı ekspertiz raporunda, satın alınan dairenin projede 3+1 olarak planlandığı, bir odasının yan daireye eklendiği ve dairenin kullanım alanının 95 metrekareden 85 metrekareye düştüğü tespit edildi.

Durumu fark eden M.P., 2021 yılında komşusu M.K. hakkında “el atmanın önlenmesi” talebiyle Samsun 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Dava dosyasına, daireye ait tapu kayıtları ve yönetim planı delil olarak sunuldu.

MAHKEME: ODA M.P.'YE AİTTİR

Mahkeme, bilirkişi raporu ve teknik incelemeler sonucunda davacıyı haklı buldu.

Eylül 2024’te açıklanan kararda, söz konusu odanın M.P.’ye ait olduğuna hükmedildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Davacıya ait bağımsız bölümdeki salon duvarları ile oturma odası duvarının yaklaşık 4,5 metrekarelik kısmının yıkılması, yıkılan yerden itibaren 2,60 metre mesafede 3,48 metre genişlikte yeni bir duvar örülerek, sıvanıp boyanmak suretiyle projeye uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.”

Karar, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6’ncı Hukuk Dairesi tarafından 10 Haziran 2024’te onanarak kesinleşti.

ODA DUVARI YIKILARAK GERİ ALINDI

Kararın ardından M.P., mahkeme kararını icraya koyarak evine usta getirdi ve mahkemenin belirttiği noktadan duvarı yıkarak, komşusundaki odayı kendi dairesine dahil etti. Böylece M.P.’nin dairesi yeniden 3+1 hale getirildi.

AVUKAT KOÇER: 'HAKSIZ BİR ŞEKİLDE ODA KOMŞUYA KATILMIŞ'

M.P.’nin avukatı Safa Koçer, süreci şu sözlerle anlattı:

“Müvekkilim daireyi satın alırken aslında 3+1 olduğunu ama bir odanın karşı daireye katıldığını öğrendi. Banka ekspertiz raporu da bunu doğruladı. Biz de ‘el atmanın önlenmesi’ davası açtık. Mahkeme, belediye projelerini incelediğinde bir odanın haksız şekilde karşı daireye eklendiğini tespit etti. Karar istinaftan da geçerek kesinleşti. Sonrasında icra yoluyla odayı geri aldık. Müvekkilimizin dairesi tekrar 3+1 oldu.”