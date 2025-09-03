Kızı Selin ile oğlu Emir'in babası, iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayınca ortalık karışmıştı. Eşi küplere binmişti.

Babaları ile İtalya'da kalan Selin ve Emir'i çok özlediğini ifade eden Güzide Duran içini dökmüştü.

"Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir. Fakat çocukların intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor" demişti.

Güzide Duran ile Fikret Orman önceki akşam ise Marmaris'teki bir gece kulübünde öpüşürken yakalandı. Görüntülere tepki yağınca Duran isyan etti.

"BOŞANMAK İSTİYORUM BOŞANAMIYORUM"

Eski manken Instagram'da yaptığı açıklamada "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.