Kızı Selin ile oğlu Emir'in babası, iş insanı Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan 1996 Best Model of Türkiye birincisiGüzide Duran, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayınca ortalık karışmıştı. Eşi küplere binmişti.

Babaları ile İtalya'da kalan Selin ve Emir'i çok özlediğini ifade eden Güzide Duran içini dökmüştü.

"Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir. Fakat çocukların intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor" demişti.

Güzide Duran son olarak sevgilisi ile fotoğrafını Instagram'da "Sen dünyamı aydınlatan kalbimi ısıtan ışıksın" notuyla paylaşınca ikili eleştiri aldı.

GÖREN BİR KEZ DAHA BAKTI

Bu arada önceki akşam Tivibu Spor'a konuk olan Fikret Orman'ı gören dönüp bir daha bakmak zorunda kaldı.

Kolundaki bileklikleri, boyanmış kaş ve saçlarıyla dikkat çeken Orman sosyal medyada pek çok yorum aldı.

YENİ HALİ:

ESKİ HALİ: