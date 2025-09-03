İş insanı ve mimar Adnan Aksoy ile boşanma davası devam eden Güzide Duran, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile el ele verdiği görüntüyle magazin gündemini sarsmıştı.



Duran'ın boşanma davası tamamlanana kadar gözlerden uzak ilişki yaşaması beklenen çift, tatil için gittikleri Marmaris'te dudak dudağa görüntülendi.

GECE KULÜBÜNDE SARMAŞ DOLAŞ



Sabah'ın haberine göre, önceki gün Marmaris tatilinde bir gece kulübüne giden ikili, kimseyi aldırış etmeden sarmaş dolaş öpüştü. Fikret Orman ile çok mutlu olduğunu belirten Duran'a sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi.





