İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında spor, iş ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 14 kişi yakalanırken, 2 şüpheli için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında eski Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, eski Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın toplum yapısının ve genel ahlakın korunması amacıyla başlatıldığı ifade edildi. Toplanan deliller doğrultusunda şüphelilerin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla işlem gördüğü aktarıldı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltındaki şüpheliler, işlemleri kapsamında Adli Tıp Kurumu’na götürülerek saç ve kan örnekleri verdi.

Kan ve saç örneği veren 14 kişi tekrar emniyete götürüldü.