Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, G Grubu'nda oynadığı üçüncü maçta Kanada ile karşı karşıya geldi.
Filenin Efeleri, rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı ve tarihi bir başarıya imza attı. Üçte üç yaparak grubundan lider çıkan Filenin Efeleri, son 16 turuna yükseldi. A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turunda Polonya-Hollanda maçının kaybedeniyle Cumartesi günü karşılaşacak.
Milliler, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmek istiyor.