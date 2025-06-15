A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşılaştı. Çin'in Şian şehrinde Qujiang Spor Merkezi'nde ev sahibi ekip ile karşılaşan Filenin Efeleri, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın ilk setini 25-22, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti ise 25-20 önde tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, karşılaşmayı 3-0 önde kazanarak zafere uzandı.
İlk üç maçta Sırbistan, Hollanda ve Polonya'ya mağlup olan Filenin Efeleri, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk penceresini 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi ikinci pencere maçlarında 25-29 Haziran tarihleri arasında; Slovenya, Ukrayna, Bulgaristan ve Fransa ile kozlarını paylaşacak.