FIVB Dünya Şampiyonası’nda ABD'yi yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları maçı 3-1 kazanarak dünya finaline çıktı.

Mücadelenin ilk setine Japonya hızlı başladı. Milliler, kıran kırana geçen sette Zehra'nın etkili servisleri ve İlkin file önündeki etkinliği skoru 10-10'a getirdi.

Yoshino Sato ve Yukiko Wada'nın peş peşe sayılarına engel olamayan Filenin Sultanları, ilk seti 16-25 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Karşılaşmanın ikinci setine de Japonya etkili başladı. Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un oyuna ağrılığını koyması ile ipleri eline alan A Milli Takım, skoru 17-12'ye getirdi.

Filenin Sultanları Vargas'ın sayıları ile sette rüzgarı arkasına almaya devam ederken skoru 23-14'e kadar taşıdı. Setin kalanında hata yapmayan Filenin Sultanları 25-17'lik üstünlükle setlerde durumu 1-1'e getirdi.

EDA-VARGAS İŞ BİRLİĞİ

Mücadelenin 3. setine Eda ve Vargas'ın sayıları ile Filenin Sultanları etkili başladı. Japonya, servis hataları ile takibi sürdürürken skor 6-3'e geldi. Mayu Ishikawa'nın etkili performansıyla farkı eriten :Japonya, Filenin Sultanları'nın basit hatalarının ardından skoru 7-7'ye getirdi.

Karşılıklı hataların damga vurduğu sette Eda Erdem Dündar, üst üste aldığı blok sayıları ile skoru 11-8'e taşıdı ve Japonya'yı molaya zorladı. Mola dönüşü ritmini koruyan Filenin Sultanları 15-10 öne geçmeyi başardı. Eda Erdem'in file önünde sergilediği etkili performans ile sette üstünlüğünü son bölüme taşıyan A Milli Takım, 25-18'lik üstünlükle setlerde 2-1 öne geçti.

NEFES KESTİ

Maçın 4. setinde rekabet üst düzeye çıktı. İki takım da maçın kopmasına izin vermeyince kader anlarına 16-15 Japonya üstünlüğü ile girildi.



Son bölümde 21-17 geriye düşen Filenin Sultanları, peş peşe sayılarla öne geçti ve sette durumu 25-24'e getirdi. Uzayan setin son bölümü nefes keserken sonucu 27-25'e getiren A Milli Takım adını finale yazdırdı.