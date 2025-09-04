FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları yarı finalde Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da karşı karşıya gelecek.

İkinci set dışında ABD'ye adeta nefes aldırmayan Filenin Sultanları, basit hatalar dışında, baştan sona kontrolü elinde tuttuğu maçı 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle kazandı. Milli Takım'da Ebrar Karakurt 25, Melissa Vargas ise 21 sayıyla yıldızlaştılar. Eda Erdem 7, Zehra Güneş ise 5 blok sayısıyla savunmadaki en etkili isimler oldular.

ABD'nin aldığı ikinci set, Milli Takım'ın Dünya Şampiyonası'nda verdiği ilk set oldu. Filenin Sultanları, E Grubu'nda karşılaştığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Slovenya'yı da aynı sonuçla yenen Türkiye, set vermeden çeyrek finale yükselmişti.

EN İYİ DERECEMİZ ALTINCILIK

ABD'yi yenerek tarihi bir zafere imza atan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı finale yükseldi. Milli Takım'ın Dünya Şampiyonası'ndaki en iyi derecesi 2010 yılında aldığı altıncılıktı.

Filenin Sultanları, şampiyonayı 2006 yılında 10'uncu, 2014 yılında 9'uncu, 2018 yılında 10'uncu, 2022 yılında ise 8'inci olarak tamamlamıştı.