A Milli Kadın Voleybol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak.
İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından düzenlenen oyunlar 7-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak. Bu süreçte liglere 3 hafta ara verilecek.
İslami Dayanışma Oyunları 6. kez düzenlenecek.
KADROYA GENÇ İSİMLER ALINDI
İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda as kadrodan kimse yer almıyor. Kadroya daha çok genç oyuncular davet edildi.
Oyunlarda Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer alacak isimler şöyle:
PASÖR: Dilay Özdemir - Nazlı Eda Kafkas
PASÖR ÇAPRAZI: Defne Başyolcu
SMAÇÖR: Ayşe Çürük - Ege Melisa Bükmen - Liza Safronova - Aslı Tecimer - Merve Nur Öztürk
ORTA OYUNCU: Deniz Uyanık - Karmen Aksoy - Berka Buse Özden
LİBERO: Selin Adalı