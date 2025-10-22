A Milli Kadın Voleybol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak.

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından düzenlenen oyunlar 7-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılacak. Bu süreçte liglere 3 hafta ara verilecek.

İslami Dayanışma Oyunları 6. kez düzenlenecek.

KADROYA GENÇ İSİMLER ALINDI

İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda as kadrodan kimse yer almıyor. Kadroya daha çok genç oyuncular davet edildi.

Oyunlarda Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer alacak isimler şöyle:

PASÖR: Dilay Özdemir - Nazlı Eda Kafkas

PASÖR ÇAPRAZI: Defne Başyolcu

SMAÇÖR: Ayşe Çürük - Ege Melisa Bükmen - Liza Safronova - Aslı Tecimer - Merve Nur Öztürk

ORTA OYUNCU: Deniz Uyanık - Karmen Aksoy - Berka Buse Özden

LİBERO: Selin Adalı