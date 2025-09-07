Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında heyecan başladı.
A Milli Voleybol Takımımız, tarihindeki ilk dünya şampiyonluğu için İtalya karşısında.
Nefeslerin tutulduğu tarihi karşılaşmanın üçüncü seti sona erdi.
1. set sonucu: 23-25 (İtalya)
2. set sonucu: 25-13 (Türkiye)
3. set sonucu: 24-26 (İtalya)
4. set sonucu: (Oynanıyor)
İLK FİNAL
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Tarihinde ilk kez final etabına ulaşan A Milli Takım'ın rakibi İtalya ise, turnuvanın favori ekiplerinden Brezilya'yı saf dışı bırakarak şampiyonluk maçı için biletini ayırttı.
Detaylar geliyor...