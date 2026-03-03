Brezilya’da şok ayrılık herkesi şaşırttı… Flamengo teknik direktörü Filipe Luis’in görevine 8-0'lık Madureira galibiyetinin ardından son verildi. Kulüp, alınan farklı galibiyetin hemen ardından yaptığı açıklamada ayrılık kararını duyururken, kararda Sudamericana'da Lanus'a elenmesinin önemli bir etken olduğu kaydedildi. Eylül 2024’ten beri takımın başında olan Filipe Luis’in kazandığı kupalar şu şekilde: Libertadores Kupası, Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Derby of the Americas, Challenger Cup, Campeao Carioca

