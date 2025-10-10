Filipinler'de 24 saat içinde 2. büyük deprem yaşandı. Bu sabah yaşanan 7.8 büyüklüğündeki depremde sonra Türkiye saatiyle 14:20 sularında 6.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

Binalar ağaç gibi salllandı, halk endişeyle sokağa çıktı. Hükümet ise tsunami uyarısında bulundu.

Filipinler hükümetinin yaptığı açıklamaya göre "sahil bölgesinde yaşayan halkın, adaların yüksek bölgelerine gitmesi önemle rica olunur" denildi.

Birden fazla adanın oluşturduğu bir ülke olan Filipinler'de tsunami, son derece yıkıcı bir etkiye sahip. Bu sebeple hükümet tüm acil durum ekiplerini seferber etti.

Depremden dolayı yaşanan tahribatın boyutu bilinmiyor. Henüz ölü veya yaralı durumu aktarılmadı.