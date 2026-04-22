Türk tekstil sektöründen bir kötü haber daha geldi. Son yıllarda global bir Türk markası olma hedefiyle en önemli atılımlardan birini yapan markalardan Perspective'i kuran Kelebek Tekstil ve Kelebek Mağazacılık konkordato ilan etti. 3 aylık konkordato kararı İstanbul 2. Asliye Mahkemesi tarafından açıklandı.

Kelebek Tekstil ve Kelebek Mağazacılık, 1973 yılında kuruldu. Daha sonra Veysi Gencer ve Hüseyin Gencer Perspective markası ile perakendede rekabete girdi. Sadece Türkiye’de değil globalde de güçlü bir marka olmak için gerekli adımlar atıldı.

Ünlü isimleri reklam yüzü yapan marka, 42 ülkede 100’ü aşkın satış noktasına ulaştı. Ancak sonra küçülme süreci başladı. Marka halen Dubai, İran, Irak, Mısır, Filistin, Kosova ve Özbekistan'da kendi markası ile faaliyet gösteriyor. Filistin’deki Perspective mağazası Batı Şeria bölgesinde yer alıyor.

Perspective'in halen Türkiye dahil faaliyet gösterdiği ülkelerde toplam 20 mağazası bulunuyor. Marka kısa süre öncesine kadar büyüme planları yapıyordu. Ancak son bir yılda yaşanan finansal darboğaz ve ödeme problemleri şirketi konkordato sürecine soktu.

YÜZLERCE FİRMA KONKORDATODA

Türkiye’de tekstil ve hazır giyimde ciddi bir nakit akışı problemi yaşanıyor. Maliyet artışları ve kurun seviyesi üreticileri zorlarken son İran- ABD savaşı sonrası vadeler uzadı, karşılıksız çek sayısında büyük artış yaşanıyor.

2025 yılında 300’e yakın tekstil firması konkordato ilan ederken 2026’da aynı eğilimin güçlenerek sürdüğü gözleniyor.