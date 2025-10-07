Bakanlık genelgesi ile tüm okullarda Filistin ve Gazze temalı etkinlikler yapıldı. Yapılan etkinliklerden yansıyan görüntüler ise taratışma yarattı.

Esenyurt ilçesindeki bir okulda düzenlenen etkinlikte bir öğrencinin iki elinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrak açması tartışma yarattı.

OKULLARDA İHH VE TÜGVA ETKİSİ

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, uygulamayı “okulları propaganda alanına dönüştürme” girişimi olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Özbay, yaptığı açıklamada okullarda İHH ve TÜGVA gibi kuruluşların hazırladığı videoların izletilmek istendiğine dair iddialar olduğunu belirtti ve bazı okullarda öğrencilerin “Tevhid” yazılı bir düzeneğin altında tören yaptırıldığına ilişkin görüntüler gördüklerini söyledi.

Özbay, uygulamanın çocukların eğitim hakkına ve laik eğitim ilkesine aykırı olduğunu savunarak, “Okullar propaganda alanınız değildir. Öğretmenler ve öğrencilerin sahibi değilsiniz; her istediğinizi okullarda uygulayamazsınız” dedi. Ayrıca, Bakan Tekin’in Filistin’e dair açıklamalarını “samimi değil” olmakla eleştirdi ve iktidarın İsrail ile sürdürülen ticari ilişkilerine dikkat çekti.

İKTİDARA İSRAİL'LE TİCARET HATIRLATMASI

Eğitim-İş Genel Başkanı, etkinliklerin insani duyarlılığı güçlendirmek yerine ideolojik dayatma ve tarikat propagandasına hizmet ettiğini öne sürerek, okulların “barışın, bilimin, laikliğin ve özgürlüğün değerleri” doğrultusunda biçimlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca iktidara, İsrail ile ticari ilişkilerini kesme çağrısında bulundu.

"Eğer gerçekten destek olmak istiyorsanız, İsrail ile doğrudan ya da dolaylı tüm ticareti kesme çağrısı yapınız ve siyasi iktidarınızı bu konuda uyarınız. ABD üslerini kapatın, 'dostum Trump' yakınlaşmasına son verin ve okulları tarikatların değil, Cumhuriyet'in aydınlığının mekanı haline getirme sorumluluğunuzu yerine getirin. Çok iyi biliyorsunuz ki yaptığınız her etkinlik yalnızca bir gösteridir; sorununuzu örtme ve çocuklarımızı ideolojik olarak şekillendirme çabasıdır. Buna izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın eğitimini gerici dayatmalarınıza, propaganda alanlarınıza çevirmenize izin vermeyeceğiz."