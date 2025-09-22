Malta Başbakanlık Ofisi, ülkenin Pazartesi günü New York'taki BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu.

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Pazar günü Filistin devletini tanımasından sonra Malta da Filistin'i tanıyan ülkeler arasında yerini aldı.

Başbakanlık ofisine göre bu adım, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için iki devletli çözümü teşvik etmek amacıyla atıldı.

Fransa ve diğer bazı ülkelerin de Pazartesi günü aynı kararı alması bekleniyor. Filistin devletini, bugün 150'den fazla ülke tanıyor.