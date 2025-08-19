Miss Universe Organizasyonu (MUO), 2022'de Filistin Güzeli seçilen 27 yaşındaki Nadeen Ayoub'un 21 Kasım'da düzenlenecek 2025 Miss Universe yarışmasına katılacağını açıkladı:

"Filistin'den başarılı bir savunucu ve örnek olan Ayoub, platformumuzu tanımlayan dirayeti ve kararlılığı temsil ediyor. Ayoub'u, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılarla birlikte Filistin'i gururla temsil edeceği Miss Universe sahnesinde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

Ayoub da Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Filistin'in ilk kez Miss Universe'de temsil edileceğini duyurmaktan onur duyuyorum. Filistin, Gazze'de yürek burkan bir acı yaşarken, ben susturulmayı reddeden bir halkın sesini taşıyorum. Biz acılarımızdan daha fazlasıyız. Biz dirayetiz, umuduz ve içimizde yaşamaya devam eden bir vatanın kalp atışlarıyız."

Nadeen Ayoub, Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenecek 74'üncü Miss Universe finalinde 130'dan fazla ülke ve bölgeden yarışmacılarla bir araya gelecek.