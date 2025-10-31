İBB Bülent Ecevit ve İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezleri, 2 Kasım’da Dünya çapında düzenlenen Filistin Sinema Günleri’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor…

Balfour Deklarasyonu’nun yıldönümünde, sivil toplum kuruluşu Filmlab Palestine ve Belgesel Sinemacılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, sansürlenen Filistinli seslerin duyulmasını ve çarpıtılmış anlatıya karşı dayanışmayı amaçlıyor.

500’DEN FAZLA FİLM

“Filistin’de, Filistin’den ve Filistin için Özgürleştirici Bir Sinema Kültürü” sloganıyla yola çıkan Filmlab Palestine tarafından yapılan çağrıyla Dünya çapında 500’den fazla Filistin filmi gösterimi düzenlenecek. Etkinlik, Türkiye’de de İBB Bülent Ecevit ve İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezleri’nde gerçekleştirilecek ve ücretsiz izlenebilecek.

FİLİSTİNLİ BİR CERRAHIN GÖZÜNDEN SOYKIRIM

Etkinlik kapsamında Kartal’daki İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da yönetmenliğini Carol Mansour ve Muna Khalidi’nin üstlendiği ‘Tutku Hali’ adlı belgesel gösterilecek. Belgesel, Gazze’de yaşanan soykırımı bir İngiliz-Filistinli plastik cerrahın gözünden aktarıyor.

Gazze bombardımanı altında 43 gün boyunca dinlenmeden yaralıları tedavi eden ve direnişin sembolü haline gelen cerrah Dr. Ghassan Abu Sittah’ın altıncı ve en zorlu Gazze savaşını, ailesinin korkularını ve tehlikeye rağmen engel tanımayan insani yardım misyonuna güç veren, Filistin’e olan tutkusunu ele alıyor.

BİR DİRENİŞ ÖYKÜSÜ

Sultangazi’deki Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde de 2 Kasım’da saat 18.00’de Mohammad Bakri imzalı ‘Cenin, Cenin’in gösterimi de gerçekleşecek.

Tarih sayfalarına “Cenin Katliamı” olarak not edilen bir sürgünün belgeseli olan ‘Cenin, Cenin’ kuşatma altındaki bir topluluğun umutsuzluğunu gösterirken aynı zamanda bir direnişin de öyküsünü anlatıyor.