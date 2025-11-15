2017 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, 'Bak Burası Çok Önemli'adlı YouTube programına konuk oldu.

8 yıldır eşine büyük özlem duyduğunu dile getiren Filiz Erkal çocukları sayesinde ayakta kaldığını söyledi:

"Kendimi avutmak zorundaydım çocuklarım için. Zaten onların olması benim için çok büyük bir avantajdı. Hani belki tek başıma olsaydım bu kadar güçlü duramayabilirdim. Ben iyi oldukça, onların da iyi olacağına inanarak ayakta kaldım. Hedefim sadece onlara güzel bir gelecek sunmak. Yani benim hedefim üç çocuğum. İbrahim'in bana bıraktığı emanetler onlar."

"HAYATIMDA KİMSE OLMAMALI"

Filiz Erkal sözlerini şöyle sürdürdü: "Geriye dönüp baktığımda yaşananlara inanamıyorum. Gerçekten İbrahim’in sevenlerinin duaları beni ayakta tuttu. Buna inanıyorum. Aynı acıyı yaşamayan kimseye ifade edebileceğim bir duygu değil."

İbrahim Erkal'ın ardından kalbini aşka kapadığını da dile getiren Filiz Erkal, "İbrahim'den sonra hayatımda kimse olmadı, olmamalı. Ben orada bile ona ihanet etmiş gibi hissederim kendimi. Çünkü çocuklarım var. Eşlerini kaybettikten sonra yeniden evlenenler de oluyor. Ben bunları asla yadırgamam. Ama kendi düşüncem, tercihim; benim için o defter kapandı" dedi.