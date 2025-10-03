Ekonomist Filiz Eryılmaz, TÜİK, İTO VE ENAG'ın açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin SÖZCÜ TV Para Politika programında önemli açıklamalarda bulundu.

ALB Yatırım Başekonomiti Filiz Eryılmaz, şu ifadelere yer verdi:

Aylık bazda 2,47 olması, yıllık 32,60 olarak açıklanmasını bekliyorum. Piyasanın beklentisi de 2,6 olarak açıklanması bekleniyor. Piyasada telaş arttı. İstanbul enflasyonu yüzde 3,602ya yaklaştı. Teorik olarak TÜİK ile İstanbul enflasyonu arasında korelasyonun düzelmesi bekleniyor. Kritik bir enflasyon verisi çünkü 2,9 üstü gelirse bu kez uzun zaman sonra ilk kez yıllık enflasyon yukarı çıkacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE ARA MI VERECEK?

Dezenflasyon süreci sekteye uğrayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, New York'ta yatırımcılarla buluştuğunda şahin konuştu. Bu durumda faiz indirim umutları azalabilir. 23 Ekim'de faiz kadarı var. Merkez Bankası pas geçebilir hatta faiz artırabilir. Eğitim harcamaları dikkat çekebilir. Çünkü İstanbul enflasyonun eğitim harcamalarında yüzde 24'ün üzerinde atış var.

Hanehalkı ile TÜİK arasındaki farkın en büyük nedeni, TÜİK'e olan güvenin olmamasından kaynaklı.

Hizmet enflasyonu her zaman yüksek geliyor. Türkiye hizmet enflasyonu fazla olduğu ülke olduğu için TÜİK'in sepetinde hizmet enflasyonunu ağlaştırmalı.

ASGAR İ Ü CRET İ LE A Ç LIK SINRII ARASINDA MAKAS A Ç ILDI

Enflasyonun nedenleri göre uygulanan politikalarla gelirler politikası uyuşmalı. Eryılmaz, maliye politikasının devreye alınamadığını belirterek gelirler politikasının toplumsal barışı, huzuru ve adaleti bozmadan yapılması gerektiğini vurguladı.

Enflasyonla mücadele gerçek anlamda işlerin daha da sıkı tutulmaya devam ettiği bir yıl olacak. Bu yıl çok kıymetli bir yıl olacak ekonomi yönetimi için. Var gücüyle gelirler politikası üzerinden de geçen sene olduğu gibi mücadele devam edecek.