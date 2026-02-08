Ocak ayının son günlerinde 5 bin 595 dolara yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gören altın, son haftalarda yaşadığı sert düşüşlerin ardından yatırımcısında tedirginliğe neden oldu.



Ons altın haftanın kapanış seansında kayıplarının bir kısmını telafi etse de altın yatırımcısı, yeni haftaya neler yaşanacağını merak ediyor.



GÜMÜŞ ALMADAN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN



Sözcü TV'de Gülinay Selçuk'un konuğu olan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş fiyatlarında hafta boyu yaşanması beklenen gelişmelere açıklık getirdi.

Selçuk, gümüş yatırımcısına uyarıda bulunurken, altın fiyatlarında kısa ve orta vadede yaşanması beklenenleri şu ifadelerle açıkladı:



ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞLER BİTTİ Mİ?

"Dış taraf biraz karışık. Neredeyse geçen hafta her şeyin satıldığı bir haftaydı. ABD endeksleri satıldı, Asya'ya sirayet etti, kriptolar satıldı, altın ve gümüş satıldı. Dolayısıyla riskli ya da risksiz tüm varlıklardan kaçışla birlikte yatırımcılarda bir tedirginlik başladı.

Yatırımcılar jeopolitik riskler nedeniyle büyük bir beklentiye girdi. ABD piyasalarında büyük bir devrim var. Yazılım hisselerinde geçtiğimiz hafta 830 milyar dolar silindi. Yazılım şirketleri hisseleri sert düştü çünkü Antropic geçtiğimiz hafta yeni bir yapay zeka modeli tanıttı. Bu yapay zeka modeli insana ihtiyaç duymadan kodlamayı tamamlayabiliyor. Yazılımı bu kadar iyi yapması nedeniyle de yazılım şirketlerinin hisselerinde çok sert bir düşüş görüldü.

Şirketler yapay zeka yatırımlarının büyümesi nedeniyle şunu düşünmeye başladı "Yapay zekaya yatırım yaptığımızda karşılığını alabilir miyiz?" çünkü artık gerçekten çok pahalı. ABD endekslerinin haftanın kapanışında verdiği güçlü tepkilerin devam edip etmeyeceği merak konusu.



'KISA VADEDE AL-SAT YAPANLAR ZARAR EDECEK'

Altın ve gümüşte de volatilite devam etti. Biliyorsunuz iki hafta önce bir sert düşüş başladı, bu ciddi anlamda bir kar satışına yöneldi. Bu hafta şu sorunun cevabı aranacak "Acaba bu düşüşler bitti mi?"

Artık bir durulma, bir dengelenme ya da yeniden yükseliş başlar mı sorularının cevabını aradık ve hafta başında sert satış geldi, toparladı sonra yeniden bir satış geldi. Genel olarak şunu görüyoruz altın ve gümüş tarafında. Gümüş tarafı daha riskli görünüyor. Ben şu anda gümüş tarafında kısa ve uzun vadede yatırımcılara alım önermiyorum. Hatta şunu öneriyorum, mümkünse gümüşe yönelik varlıklarda kar alımı yapılabilir.

Altın tarafında ise uzun vadeli yatırımcı fırsat kollayabilir kabaca ons altın 4 bin 500 dolar üzerinde kaldığı sürece her belirgin geri çekilmeyi kademeli ve yüklü olmayacak şekilde alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Kısa vadede al-sat yaparak para kazanmak isteyenler içinse riskli bir piyasa var.

5 bin dolar üzerine tutunmayı görmeden altına kısa vade için yeni giriş yapmak çok mantıklı değil. Toparlamak gerekirse, ABD'de çarşamba günü istihdam piyasası verileri açıklanacak. Önemlidir çünkü Fed'in Mart ayında bir faiz indirimi yapıp yapmayacağına yönelik önemli gösterge olacaktır. Çünkü geçtiğimiz hafta ABD'den gelen iş gücü göstergelerinin hepsi zayıf geldi. Eğer olur da gerçekten istihdam verileri soğumayı gösterirse, bu altın ve gümüşe yarayabilir.