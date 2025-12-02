Altın fiyatları için vurucu seviyeler belli oldu. Kasım ayı enflasyonunun piyasalar için haftanın ana belirleyicisi olduğunu söyleyen Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir programda piyasalara dair çok kritik açıklamalarda bulundu. Güncel altın fiyatları ve gümüş hakkında da kritik değerlendirmede bulunan Eryılmaz, yatırımcılar için önemli rakamları bildirdi.

GÖZLER AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİNDE

"Bu hafta gözler piyasaya yön verecek olan çarşamba günü enflasyon rakamlarında olacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarını alacağız çarşamba günü. Şimdi medyan beklentiye baktığımda anketlerde aylık bazda %1.25'lik bir enflasyon beklentisi var. Benim de beklentim %1.2 civarında" diyen Eryılmaz, "Eğer böyle olursa %32.9 olan yıllık enflasyonun 31.6'lara kadar geri çekildiği bir süreç olacak. Tabii ki şöyle bir durum var. Yani sadece artık manşet enflasyona bakmıyoruz. Bir mevsim etkilerinden arındırılmış aylık enflasyonun ana eğilimi önemli. %2'nin bir türlü altına inemeyen bir aylık enflasyon eğilimi vardı. Kira eğitim tarafı katı. Bu katılıklarda biraz yumuşama var mı? Buraya bakacağız. Gıda enflasyonunda geçen ayın üzerine çıkan aylık bazda bir artış var mı? Yine burayı da kontrol ediyor olacağız" dedi.

Piyasada bu ayki beklentiye yönelik aralığın çok güçlü olduğunu söyleyen Eryılmaz, yüzde 1'in altında geleceğine inanan ve bekleyen analistler olduğu gibi %1.6'lar civarı geleceğini düşünenler de olduğunu söyledi.

250 BAZ PUAN İNDİRİM DE GELEBİLİR

Piyasanın genel olarak iyimser olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Olur da yüzde 1.2'nin altında bir enflasyon gelir, hele ki 1'in altında bir enflasyon gelirse bu Merkez Bankası'ndan 11 Aralık'ta faiz indirim beklentisini 200 baz puanı çok güçlendirir. Hatta yüzde 1'in altında bir enflasyon 250 baz puana kadar çıkarabilir diye düşünüyorum. O açıdan gelecek enflasyon çok kıymetli" diyerek önemin altını çizdi.

Enflasyon rakamının 1.5'un üzerinde açıklanması halinin Merkez Bankası faiz indirmez mi sorularını gündeme getireceğini söyledi.

Uzman isim, "Ama piyasanın nabzını tuttuğumda hem geçen hafta Sayın Fatih Karahan'ın açıklamaları, hem Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları hem de tahminler ağırlıklı olarak eğer bir sürpriz olacaksa aşağı yönlü gelme ihtimalinin çok daha güçlü olduğunu gösteriyor" dedi.

BORSA YATIRIMCISININ GÖZÜ KULAĞI BU VİRAJDA

Piyasalar hakkında değerlendirmede bulunan Eryılmaz, "Borsa tarafında endeks 10898 seviyelerinde, dar bir bantta sıkıştı. 10.800 – 11.100 arası sıkışan bir endeks var. Bu hafta enflasyon verisiyle yön bulabilir. Beklentinin altında, hele ki %1'in altında bir enflasyon gelirse 11.150 direncinin kırıldığı görülebilir. 11.000 üzerinde tutunma ihtimali artar. Ama 1.5'a yakın ya da üzerinde enflasyon gelirse 10.670 destek, ardından 10.550'lere doğru geri çekilme olabilir" diyerek borsa yatırımcısı için kritik noktaları belirtti.

TCMB FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Faiz indirimi hakkında beklentisini açıklayan Eryılmaz, "Piyasa Fatih Karahan'ın konuşması sonrası faiz indirim beklentisini 150–200 baz puana çekti. Ben şu an 11 Aralık için 150 baz puan diyorum ama enflasyon verisi sonrası netleşecek. %1'in altında bir enflasyonla beklentiler 250 baz puana bile çıkabilir" diyerek bu gelişmenin borsaya can suyu olabileceğini hatırlattı.

Yeni şampiyon gümüş hakkında değerlendirmede bulunan Eryılmaz, "Gümüş geçen hafta %12.7, altın %4 yükseldi. Altın–gümüş rasyosu 74’e kadar indi. 72 önemli destek. Gümüşte manipülasyon ihtimali konuşuluyor" diyerek kritik noktayı vurguladı.

TARİHİ ZİRVELER GELEBİLİR

Altın için yeni tarihi zirve vurgusunda bulunan Eryılmaz, "Gümüş 57.3–57.5 dolar kritik direnç bölgesinde. Üzeri kalıcılık 62.5–63 hedefini getirir. Altına bakıyorum; ons 4242 dolar seviyesinde. 4280 dolar çok önemli bir direnç. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, altın yeniden eski tarihi zirvesini zorlayabilir" dedi.

GRAM ALTINDA TEKRAR REKOR BEKLENTİSİ

Gram altında ise 5794 TL seviyesinin görüldüğünü belirten Eryılmaz,"5850 TL üzerindeki tutunmalarda, gram altının 6000 TL’ye doğru hareket etmesi mümkün. Yani her iki tarafta da bu direnç seviyelerinin kırılıp kırılmaması kritik. Bu dirençlerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, hem ons hem gram altında hareket belirgin olabilir" diyerek altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklamayı yaptı.

Eryılmaz, "Bu hafta Amerika’dan gelecek veriler önemli olacak. Özellikle ADP özel sektör istihdam verisi kritik olacak. Ayrıca büyümeye ilişkin öncü göstergeler de açıklanacak. Hükümet kapalıyken açıklanamayan birçok verinin bu hafta açıklanması bekleniyor" diye ekledi.

Ayrıca döviz kuruna ilişkin "Parite tarafında dolar endeksi geriliyor, 99.3’e geldi, parite 1.16 oldu. 25 baz puan indirim henüz tam fiyatlanmadı. Yıl sonu beklentim 1.16–1.17 bandı. Fed’in 10 Aralık’taki projeksiyonları ve Powell'ın tonu paritenin yönünü belirleyecek" dedi.