Yatırımcılar, ons altın ve Borsa İstanbul’da yıl bitmeden yeni rekorlar kırılıp kırılmayacağını merak ederken, analistler ise düşük işlem hacimlerine vurgu yapıyor. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altında kısa vadede kararsız bir seyir olduğunu belirtirken, borsada ise işlem hacimlerinin düşük olduğunu vurguladı.

“Altında sıkışma var, kararsız bir seyir görüyorum” yorumunu yapan Filiz Eryılmaz, “Kısa vadeli yatırımcılar, ons altın 4 bin 357 doların, gram altın ise 5 bin 995 liranın üzerinde kapanış yaparsa kademeli alım yapabilirler. Kısa-orta-uzun vadeli yatırımcılar altında pozisyonlarını tutmalı, satım yapmamalı” tavsiyesinde bulundu.

‘MANTIKLI DEĞİL’

Altın sertifikasının, gram altına kıyasla yüzde 49 daha pahalı olduğunu hatırlatan Eryılmaz, “Altın sertifikası uzun vadeli yatırımcılar için hiç mantıklı değil. Bazı altın yatırımcıları sertifikalarını satıp, fiziki altın alarak kârını cebine koyabilir” değerlendirmesini yaptı.

Eryılmaz, 89.1 liradan satılan altın sertifikasının 83.5 liranın altına inmesi halinde düzeltmenin başlayabileceğini sözlerine ekledi. Filiz Eryılmaz, küresel piyasalarda işlem hacminin yaklaşan Noel tatili nedeniyle düşük kalabileceğine karşı uyardı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.