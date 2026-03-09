ABD ve İsrail’in, İran’a saldırısının ardından brent petrolün varil fiyatının geçtiğimiz hafta 90 doları aşması hem altını hem borsayı vurdu. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı borsadaki görünümün olumlu olmadığını, altının ise enflasyon endişesi nedeniyle ‘güvenli liman’ gömleğini giyemediğini belirtti.

Filiz Eryılmaz, brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle piyasaların cuma günü ‘yangın yeri’ne döndüğünü söylerken altın ve borsa yatırımcısının ‘bekle-gör’ stratejisini benimsemesi gerektiğini belirtti.

‘GÖRÜNÜM KÖTÜ’

Petrol fiyatlarındaki artış sürerse borsada satışların devam edebileceğini belirten Eryılmaz “Borsada görünüm kötü, ilk destek seviyesi 12 bin 660 puan. En kötü senaryoda ise borsa 11 bin 728 puana inebilir. Eğer petrol fiyatları düşerse borsada tepki alımları görülebilir. Yatırımcılar kademeli alım veya satım yapmalı” dedi.

Petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı altının ‘güvenli liman’ gömleğini giyemediğini söyleyen Eryılmaz, “Altında kısa vadeli yatırımcılar beklemeli. Eğer İran’a bir kara harekatı başlarsa altın, petrol fiyatlarındaki artışa rağmen güvenli liman gömleğini giyebilir. Ancak o senaryoda bile enflasyondaki artış endişesiyle altın rekorlar kırmaz” tahminini yaptı.

‘FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ÇOK AZALDI’

Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası’nın perşembe günü faizi yüzde 37’de sabit tutmasını bekliyor. Para Politikası Kurulu metnindeki ifadelerin ‘çok önemli’ olacağını söyleyen Eryılmaz, nisan ayında da faiz indirimi ihtimalinin ‘çok azaldığını’ vurguladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.