Dünya genelinde jeopolitik risklerin gölgesinde başlayan yeni haftada, emtia piyasalarında tansiyon yüksek seyrediyor. Normal şartlarda "güvenli liman" talebiyle yükselmesi beklenen ancak Orta Doğu’daki çatışmalara rağmen satış baskısıyla karşılaşan altın, haftanın ikinci işlem gününde kayıplarını telafi etme çabasında. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın almak için uygun rakamı açıkladı.

FİZİKİ PİYASALARDA MAKAS AÇILIYOR

İç piyasadaki fiyatlamalar, ekran ile çarşı arasındaki farkın sürdüğünü gösteriyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram altın satış fiyatı 7.490 TL, çeyrek altın ise 12.215 TL’den işlem görüyor. Spot piyasa ile fizikî piyasa arasındaki makasın, 1 kilogram altın bazında 4 bin dolara yakın seyretmesi dikkat çeken bir diğer detay olarak öne çıkıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROLÜN ETKİSİ

Altın üzerindeki baskının ana nedenlerinden biri, jeopolitik risklerdeki "kısmî iyileşme" beklentisi oldu. ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu’daki çatışmaların “yakında sona erebileceğine” dair imaları ve G7 ülkelerinin “stratejik rezervleri devreye alma” planı, dün 120 dolara dayanan petrol fiyatlarını yeniden 90 doların altına çekti. İran kanadından henüz resmî bir ateşkes açıklaması gelmese de, gerilimin bir miktar durulması altına olan ekstrem talebi dizginledi.

FED BEKLENTİLERİ VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, enflasyonist endişeleri diri tutmaya devam ediyor. Bu durum, piyasaların Fed’den faiz indirimi beklentilerini aşağı yönlü revize etmesine neden oldu. Geçen ay 0,6 puan olarak öngörülen faiz indirimi beklentisi, bu ay 0,4 puana geriledi. “Daha uzun süre yüksek faiz” senaryosu ve yükselen dolar endeksi, kıymetli metalleri elde tutma maliyetini artırarak altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

FİYATLAR DAR BANTTA SIKIŞTI

Analistler, altın fiyatlarının son bir haftalık süreçte aşağıda 5.000 dolar, yukarıda ise 5.200 dolar bandına hapsolduğunu belirtiyor. Sarı metalin şu an için “bekle-gör” moduna geçtiği ifade edilirken, Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu sıkışmanın kırılma yönünün kısa vadeli trendi belirleyeceğini vurguladı.

NE ZAMAN ALIM YAPILMALI?

Yatırımcıların izlemesi gereken yol haritasına dair açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, uzun vadeli yatırımcılar için mevcut seviyelerin "küçük miktarlı alımlar" için uygun olabileceğini belirtti. Eryılmaz, özellikle onsta 5.000 doların altı ve gramda 7.100 TL altındaki fiyatlamaların "kademeli alım fırsatı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başekonomist ayrıca; petrol fiyatlarındaki olası artışların enflasyonu tetiklemesi, doların küresel ölçekte güçlenmesi ve Fed’in faiz indirimlerini ötelemesi gibi unsurların altın için temel risk faktörleri olmaya devam ettiğini hatırlattı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.