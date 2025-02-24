Sarımsağınız filizlenmeye başladığında hemen atmak yerine, bu şekilde değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bahçecilik uzmanı Michael Griffiths, filizlenmiş sarımsağınızı çöpe atmak yerine, pencere kenarında büyütebileceğinizi ve bunun güvenle yenebilen taze bir yiyeceğe dönüşebileceğini açıkladı.

Griffiths, filizlenen sarımsak dişlerini soyup, kökleri aşağı bakacak şekilde bir kaseye yerleştirip üzerine su eklemenizi önerdi. Ardından bu kaseyi güneş gören bir pencere kenarına koyun ve düzenli olarak suyu yenileyin. Kısa bir süre sonra, sarımsak yeşilliklerini hasat etmeye başlayabilirsiniz.

TEKRAR TEKRAR HASAT EDEBİLİRSİNİZ

Sarımsak yaprakları, yeşil soğanlara benzer şekilde ancak daha belirgin bir sarımsak tadı taşıyan uzun filizlerdir ve bu yeşillikleri hasat ettikten sonra, kaseyi tekrar pencere kenarına koyarak, yeni filizlerin çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Bahçıvan Martha Swales, bu yöntemi mükemmel bir fikir olarak nitelendiriyor çünkü tüm sarımsak soğanlarını yetiştirmek aylar sürebilirken, bu yöntemle sadece birkaç hafta içinde taze sarımsak yeşillikleri elde edebilirsiniz. Swales, bu yeşillikleri pide, omlet, yeşil sarımsaklı mayonez ve hatta çorba, makarna ya da risotto gibi yemeklerde kullanılabileceğini açıkladı.