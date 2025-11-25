Ordu'nun Fatsa ilçesinde başında kask olan tabancalı bir soyguncu, kuyumcudan yaklaşık 5 kilo altın alarak kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre başında kask bulunan tabancalı bir kişi, Reşadiye Caddesi’ndeki Yılmaz Şerbetçi’ye ait kuyumcu dükkanına girdi.
Kuyumcuda çalışan görevlinin el ve ayağını bağlayan soyguncu, vitrinde bulunan yaklaşık 5 kilo altını alarak, kaçtı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Polis, şüpheliyi yakalamak soruşturmayı sürdürüyor.