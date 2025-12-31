Almanya'nın batısındaki Gelsenkirchen kentinde, bir bankanın cadde üzerindeki şubesine giren hırsızlar yeraltındaki kasa dairesinin duvarını büyük bir matkapla deldi, sonra da kasayı boşalttı.

Polise göre matkaplı hırsızlar, yaklaşık 30 milyon Euro'luk vurgun yaptı. Bir polis sözcüsü baskını, hırsızlık filmlerine benzetti. “Son derece profesyonelce yapılmış bir işti” dedi.

Soygun, Sparkasse tasarruf bankasının Buer semtindeki Nienhofstrasse şubesinde gerçekleşti. Polis hırsızların para, altın ve mücevher bulunan 3 binden fazla kiralık kasayı zorlayarak açtığını söyledi.

Olay Pazartesi sabaha karşı yangın alarmı çalınca fark edildi. Polis ve itfaiye binada arama yaptı.

NOEL'DEN İSTİFADE DEV VURGUN YAPTILAR

Şu ana kadar gözaltı yok. Şüpheliler kayıplara karıştı. Polis hırsızların Noel günü olan sessizliği fırsat bilerek boş bankanın kasasını deldiğini söyledi.

İlk bulgulara göre bankaya bitişik bir otoparktan girildi. Kaçışın da aynı güzergah üzerinden olduğu değerlendiriliyor.

Tanıklar Cumartesi gecesinden Pazar sabahına uzanan saatlerde otopark merdivenlerinde büyük çantalar taşıyan birkaç erkek gördüklerini anlattı.

Polis görüntülerde Pazartesi sabahı erken saatlerde De La Chevallerie Strasse üzerindeki otoparktan siyah bir Audi RS 6’nın çıktığını söyledi.

MÜŞTERİLER İÇİN KRİZ HATTI KURULDU

Banka müşterilerinden şubeyle iletişime geçmeleri istendi ve bir hat kuruldu. Şube önünde bilgi isteyen kalabalık toplanınca giriş Salı günü güvenlik altına alındı.

Bir müşteri Welt’e “Dün gece uyuyamadım. Hiç bilgi alamıyoruz. İçeride yaşlılık birikimim vardı” dedi. Banka zorlanan kasaların oranının yüzde 95 olduğunu açıkladı.

Her bölmenin 10 bin 300 Euro'ya kadar sigortalı olduğunu bildirdi. Ev sigortasıyla ek teminat olup olmadığının kontrol edilmesini önerdi.